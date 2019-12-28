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وديع كنعان لوزير السياحة المقبل: فعّل الإدارة ولا تختصرها بمكتبك



توجه وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى وزير السياحة المقبل بالقول "فعّل الادارة، ولا تختصرها بمكتبك، لاننا نريد ادارة ناشطة، ولتكن هناك هيئة لتنشيط السياحة، يكون للقطاع الخاص الدور الأساسي فيها، ولتكن هناك شراكة حقيقية مع القطاع العام ولا تتضارب صلاحيات الوزارة مع صلاحيات الهيئة لربما نستطيع ان نصرف الاستقرار الأمني والسياسي عندما يعود بازدهار سياحي اقتصادي.



وسأل كنعان في حديث صحافي "كيف يمكن الحديث عن رزم سياحية وطائرات Charter الى لبنان، اذا كانت البنى التحتية السياحية غير كافية، وما لدينا لا يتعدى ال٢٤ الف غرفة تتوزع على ٤٦٠ فندقا ومتوسط عدد الغرف بالفندق يتراوح بين ٤٠ و٦٠ غرفة موزعة على الأراضي اللبنانية؟

لافتا الى ان "اولوية الفندق اليوم ليست مستحقات المصارف بل تسديد راتب الموظف وفواتير المازوت والكهرباء"، وذكر كنعان ان "نسبة الاشغال الفندقي كحد أقصى هي ٢٥٪؜ علما ان الحجوزات عادة في شهر كانون الاول لا تتعدى الأيام القليلة، بين عيد الميلاد ورأس السنة، وتعتمد اجمالا على المغترب اللبناني الذي يشكّل ٧٠٪؜ من السوق السياحي في لبنان".

وسأل كنعان اين الخطط والسياسات السياحية، واعتبر ان "مبادرة visit lebanon" التي سررنا بها في البداية هي غير كافية، وهي وسيلة يمكن ان تعتمدها اي نقابة او شركة سياحة وسفر، بينما الذي نحتاجه هو اكثر من ٢٠ مبادرة مماثلة في السنة".

وكشف كنعان عن "التواصل مع الشركات المالية الداخلية العالمية من خلال لبنانيين على رأس شركات في الخارج، لأنني مؤمن بأن هناك شركات تبحث عن الفرص، والفرصة اليوم للاستثمار، وهناك شركة في سويسرا مثلا هدفها شراء حصص في فنادق خمسة نجوم متعثرة، ونتواصل معها، وهدفنا جمع اكثر من شركة عالمية مع اصحاب المؤسسات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للحفاظ على استمرارية المؤسسات، لان المصارف ذبحت القطاع الفندقي".

اضاف كنعان "العائلة السياحية اليوم تدير أزمتها، ونحن نعيش تراكمات منذ التسعينيات. واليوم بتنا في مرحلة جديدة تتطلب خطة انقاذية مرحلية، من دون اغفال الرؤية الشاملة التي اعديناها قبل عامين في لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وطرحناها على القطاعين العام والخاص، ونظمنا ورش عمل في شأنها، ونظمنا مؤتمرا بالشراكة بين المجلس الاقتصادي والنقابات السياحية ووزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وخرجنا بتوصيات رفعناها الى رئيس الحكومة الذي حضر المؤتمر. ونحن اليوم نتابع هذه التوصيات، لان دورنا في المجلس الاقتصادي وضع رؤية وسياسة".

واعتبر كنعان انه "لو كانت هناك سياسة واضحة تتضمن التفاصيل التي تحمي القطاع في كل المراحل وتحافظ على استمرارية السياحة في لبنان، لما اثرت الازمة الراهنة بالشكل الذي اثرت فيه".

اضاف "لطالما قلنا ان قطاعنا السياحي يعاني، وان عددا كبيرا من فنادقنا باتت بعهدة المصارف، وان هناك فنادق مهددة بالاقفال واخرى بوضع يد المصارف عليها. وهذه الازمة ليس سببها الازمة الاخيرة منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ او السنوات الثلاث الأخيرة".

وذكّر كنعان بأنه "وبعد العام ١٩٧٥، خسر القطاع الفندقي ٢٠٤ فنادق، ٧٤ من بينها في بيروت و١٣٠ في الجبل، والغالبية من بينها لم تعد فتح أبوابها. فما الذي قدّم لهذه الفنادق؟".

واشار الى ان " ١٧ تشرين سرّع الازمة التي نبهنا منها منذ سنوات وسعينا لجمع القطاع والمسؤولين وتحفيزهم على المبادرة وخلق الحوافز لشركات السياحة والسفر واصحاب المؤسسات للتعاون والوصول الى تحقيق السياحة المستدامة".

وقال كنعان "انا صاحب مؤسسة ويهمني الخروج من الأزمة الراهنة، لكنني اريد خطة وسياسة سياحية نتفق عليها، ويكون هناك قرار وطني لا قرار شخص. فلا يمكن للوزارة وحدها ان تقوم بهذا العمل، والوزارات لا تتعاون مع بعضها بهدف جعل لبنان بلدا سياحياً. فكيف يمكن بناء بلد سياحي من دون ذلك؟ ".

وتابع "لذلك سعينا الى هذا التواصل من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، من دون اخذ دور لا وزير او نقابة او رئيس اتحاد. فنحن نقوم بدورنا، والمطلوب من كل شخص ان يلعب دوره وما هو مطلوب منه".