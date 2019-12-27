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بعد فضيحة الطائرة "سيئة السمعة".. بوينغ تعلن قرارا جديدا

27
DECEMBER
2019
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أعلنت شركة بوينغ، الخميس، أن مستشارا قانونيا مكلفا العمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي "737 ماكس" سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني من أزمة داخلية.
 
وأبلغ المستشار، جاي مايكل لوتيغ، (65 عاما) مجلس ادارة بوينغ بعزمه التقاعد، وفق بيان للشركة الأميركية، حيث كان يدير الشؤون القانونية المتعلقة بتحطم طائرتي "737 ماكس" العائدتين لشركتي ليون آير والخطوط الجوية الإثيوبية، إضافة إلى إعطائه المشورة لبوينغ بشأن شؤون استراتيجية.
 
وأعلن متحدث باسم بوينغ أن بريت جيري الذي تم تعيينه مستشارا عاما في مايو سيتولى مهام لوتيغ.
 
وتعاني بوينغ من أزمات متلاحقة منذ شهر مارس عندما تم وقف تحليق طائرات "ماكس" الحديثة، التي تنتجها الشركة في أعقاب حادثي تحطم أسفرا عن مقتل 346 شخصا.
 
والاثنين أطاحت بوينغ برئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبورغ، وعينت مكانه عضو مجلس الإدارة، ديفيد كالهون.
 
كما غادر مسؤولون كبار الشركة في الأشهر الأخيرة كانوا يعملون في قطاعات الاتصالات والطيران التجاري.
 
وانضم لوتيغ إلى بوينغ بعد أن أمضى 15 عاما في محكمة الاستئناف الأميركية، كما عمل أيضا في البيت الأبيض خلال ولاية الرئيس الراحل رونالد ريغان.
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