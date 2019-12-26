ماذا سيجري ليلة رأس السنة؟!

A + A -

طالب نقيب اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي رواد المطاعم والمقاهي والملاهي "الى السهر بكثرة ليلة رأس السنة لان القطاع المطعمي والسهر يتعاطى بمسؤولية وادراك لكي لا تبقى محالهم فارغة ويبقى المواطن يشعر بسعادة هذه الليلة رغم ما مر عليه من ظروف قاسية".

وقال الرامي:"الاسعار في ليلة رأس السنة ليست تنافسية بل اغراقية واكثرية مطاعم لبنان هي a la carte ونطلب من رواد المطاعم الى الاتصال والتأكد من هذا الموضوع".

واضاف الرامي: "الحانات والمطاعم بابهى حلة وبافضل الاسعار التي تتراوح بين 75 الف ليرة و225 الف ليرة اي التخفيض بنسبة 50% عن موسم السنة الماضية ولنقول وداعا للدولار ودعما لليرة اللبنانية خصوصا ان القطاع السياحي ما زال يسعر الدولار ب 1500 ليرة واهل القطاع يحاولون زرع القليل من البهجة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة".

وطالب الرامي رواد السهر "بتحدي الظروف والعيش ليلة رأس السنة بسعادة لاننا شعب يحب الحياة".