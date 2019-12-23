الدولار يتماسك قبل العطلات والاسترليني يتعافى ببطء

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لندن (رويترز) - استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية جيدة يوم الجمعة، بينما تعافى الجنيه الاسترليني عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اليورو الذي سجل أقل من 1.11 دولار. ويشك المحللون في حدوث أي تحركات كبيرة للعملات الرئيسية هذا الأسبوع في ظل شح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي، الذي يتمتع بالفعل بنمو قياسي، حافظ على ما يبدو على نمو متوسط في نهاية العام مدعوما بسوق عمل قوية.

واستفاد الدولار من موجات العزوف عن المخاطرة باعتباره عملة ملاذ آمن وأيضا حين ارتفعت الأسواق لأن أداء الاقتصاد الأمريكي يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل اليورو عند 1.1085 دولار. ومقابل سلة من العملات فقد مؤشر العملة الأمريكية 0.1 بالمئة ولامس 97.611 لكنه ظل قريبا من ذروة الجمعة وهو أعلى مستوى منذ السادس من ديسمبر كانون الأول.

وارتفعت العملات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وإقبال المستثمرين على المخاطرة.

وارتفع الدولار الأسترالي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنويات تجاه الصين، 0.1 بالمئة إلى 0.6913 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.6618 دولار.

وسجل الاسترليني بعض المكاسب وارتفع 0.3 بالمئة إلى 1.3024 دولار ومقابل العملة الموحدة زاد 0.2 بالمئة إلى 85.11 بنس لليورو.

وفي الأسبوع الماضي، شهد الاسترليني أسوأ أسبوع في ثلاثة أعوام بعدما استبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية كي تتفاوض بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق تجارة.