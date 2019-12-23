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اليونان وإسرائيل وقبرص توقع الشهر المقبل اتفاق إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز

23
DECEMBER
2019
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أثينا (رويترز) - قال مكتب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان يوم الأحد إن اليونان وقبرص وإسرائيل ستمضي قدما في إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.
 
وسيوقع ميتسوتاكيس ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في أثينا في الثاني من يناير كانون الثاني اتفاقا بشأن خط الأنابيب الذي سيسمى إيست/ميد.
 
وجاء في الإعلان اليوناني عن الاتفاق دون الخوض في تفاصيل أخرى إن الاتفاق سيُبرم عندما توقع عليه إيطاليا أيضا.
 
واتفقت الحكومات الأوروبية وإسرائيل في أبريل نيسان على المضي قدما نحو مشروع خط أنابيب في البحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت تاريخا مستهدفا للانتهاء منه هو عام 2025.
 
وتحرص أوروبا على تنويع موارد إمدادات الطاقة وتريد اليونان الترويج لنفسها كمركز لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى القارة.
 
ويأتي أحدث إعلان عن خط الأنابيب بعد أسابيع من توقيع تركيا وليبيا اتفاقا للحدود البحرية في البحر المتوسط يمكن أن يعقد نزاعات أنقرة مع دول المنطقة.
 
وفي وقت سابق من ديسمبر كانون الأول الجاري طردت اليونان سفير ليبيا في أثينا تعبيرا عن الغضب إزاء الاتفاق التركي الليبي الذي يرسم الحدود البحرية بين الدولتين بالقرب من جزيرة كريت اليونانية.
Reuters
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