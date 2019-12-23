أسعار النفط تتراجع.. وآمال "اتفاق التجارة" تدعمه

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تراجعت أسعار النفط الاثنين، لكنها تماسكت قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونزل خام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 65.98 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 60.22 دولار للبرميل.

وأُعلن عن اتفاق تجارة أولي في وقت سابق من الشهر الجاري، سعيا لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ شهور بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت لاضطراب الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وقال ترامب خلال مناسبة في فلوريدا السبت "حققنا اختراقا على صعيد اتفاق التجارة وسنوقعه قريبا جدا".

وأدى تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال، وعزز توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وقال ستيفن إينس، كبير محللي السوق الآسيوية في أكسي تريدر:"ستواصل أسعار النفط الاستفادة من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين"، حسبما نقلت "رويترز".

وقد تتوقع شركات الحفر الأميركية صعود الأسعار أيضا، إذ سجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في أسبوع منذ فبراير 2018.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، أن شركات الحفر النفطي أضافت 18 حفارا على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 685 وهو الأكبر منذ نوفمبر.