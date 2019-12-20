"بي إم دبليو" تشعل المنافسة الكهربائية بـi4

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أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق سيارتها الكهربائية i4 الجديدة بحلول عام 2021، لتشعل نار المنافسة مع السيارة تسلا 3.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الصالون رباعية الأبواب ذات تصميم الكوبيه الجذاب تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 530 حصان ليدفع سيارة الفئة المتوسطة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4 ثوان تقريبا.

وتتخطى السرعة القصوى لسيارة بي إن دبليو حاجز 200 كلم/س.

وتمتاز السيارة الكهربائية i4 الجديدة بمدى سير يصل إلى نحو 600 كلم، وذلك بفضل التجهيز ببطارية عالية الجهد سعة 80 كيلووات ساعة، يمكن شحنها بنسبة 80% في غضون 35 دقيقة تقريبا.