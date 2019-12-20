آندرو بيلي يحل محل كارني محافظا للمركزي الإنجليزي

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لندن (رويترز) - قال مصدر مطلع إنه سيتم تعيين آندرو بيلي النائب السابق لمحافظ بنك انجلترا المركزي محافظا جديدا للبنك.

وعمل بيلي (60 عاما) على مدى 30 عاما في البنك المركزي قبل أن ينتقل في عام 2016 إلى عمله الحالي كرئيس تنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي في البلاد.

كانت صحيفة فاينانشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق يوم الخميس أن بيلي سيتولى المنصب وقالت إن من المتوقع أن يعلن وزير المالية ساجد جاويد يوم الجمعة اسم المحافظ الجديد خلفا لمارك كارني.

وامتنع متحدث باسم وزارة المالية البريطانية عن التعليق.

وأجلت بريطانيا تعيين محافظ جديد للبنك المركزي منذ العام الماضي مع تركيز البلاد على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.