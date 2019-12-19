إيرباص تتوقع حصيلة مبيعات قوية هذا العام بفضل طلب آسيا والطائرة ايه321

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باريس (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير يوم الأربعاء إن إيرباص بصدد تسجيل زيادة في دفتر طلبياتها للعام 2019 بعد أن فاقت مبيعاتها التسليمات في شتى منتجاتها الرئيسية، وذلك بفضل عوامل منها طلب قوي في آسيا.

ومن المتوقع أن تتفوق إيرباص على منافستها اللدود بوينج في الطلبيات، وعلى غير المعتاد في التسليمات أيضا هذا العام مع استمرار وقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس التي جمدت الشركة إنتاجها حديثا.

وأفضى إطلاق النسخة الجديدة طويلة المدى من طراز إيرباص الرئيسي ايه321 متوسط المدى، إلى جانب موجة تعاقدات في آسيا، إلى حصيلة أكبر من المتوقع لصانع الطائرات الأوروبي.

وأشار كريستيان شيرير، مدير العمليات التجارية، إلى أن إيرباص ستتجاوز الألف طلبية إجمالية هذا العام، بزيادة لا تقل عن 20 بالمئة مقارنة مع 2018.

يأتي الأداء القوي رغم توترات التجارة والرسوم الأمريكية على طائرات إيرباص في نزاع على الدعم عبر الأطلسي، لكن شيرير أصر على أن رسوم التجارة ”مشكلة خطيرة للغاية“ لشركات الطيران.

ومشيرا إلى أن إيرباص فازت بنحو 940 طلبية منذ بداية العام الحالي، قال شيرير إن صانع الطائرات يتوقع الوصول إلى نقطة فارقة بنهاية العام، في تلميح واضح إلى تجاوز مستوى الألف.