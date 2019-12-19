living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط مستقر بفعل تراجع المخزون الأميركي

19
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقرت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية تراجعا في مخزونات الخام وبفعل توقعات لزيادة الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 66.17 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضا سنتا واحدا إلى 60.93 دولار للبرميل.
 
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر كانون الأول إلى 446.8 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 1.3 مليون برميل.
 
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.
 
وقلص النفط خسائره بعد البيانات، التي ناقضت تقرير يوم الثلاثاء عن زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة من معهد البترول الأميركي.
 
وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 4.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 452 مليون برميل، مما أوقد شرارة تراجع في عقود النفط بمعاملات ما بعد التسوية.
 
وقال توني هيدريك، محلل أسواق الطاقة في سي.اتش.اس هيدجنج، "رد فعل السوق كان أقوى على نحو مفاجئ لأننا كنا بعيدين جدا عن تقديرات القطاع على صعيد صافي الزيادة."
 
وأضاف: "الاتجاه الصعودي الناتج عن توقعات الطلب المتفائلة بتطورات حديثة مثل اتفاق التجارة الأميركي الصيني قادر على البقاء بعد تلك الأرقام."
 
وكانت الأسعار ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد إعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين، مما حسن أفق الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الطاقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout