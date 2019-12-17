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الذهب يستقر مع تراجع الدولار الأميركي

17
DECEMBER
2019
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استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع تراجع الدولار الأميركي وسعي المستثمرين إلى تفاصل بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهوما غطى على مكاسب في أسواق الأسهم.
 
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1476.05 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الجلسة.
 
وصعدت الأسعار 1.1 بالمئة الأسبوع الماضي أثناء مفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم قبيل جولة أخرى محتملة من الرسوم الجمركية.
 
واستقرت أيضا العقود الأميركية للذهب لتبلغ عند التسوية 1480.50 دولار للأوقية.
 
وسجل الذهب مكاسب بلغت 15 بالمئة منذ بداية العام نتيجة الحرب التجارية، التي دامت 17 شهرا وأذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وهو ما دفع بنوكا مركزية رئيسية إلى تيسير السياسة النقدية.
 
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1975.70 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1991.38 دولارا.
 
وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 929.72 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة 0.6 بالمئة الى 17.03 دولار للأوقية.
 
وقال بنك جولدمان ساكس إنه في حين أن الاتجاه الصعودي للبلاديوم يلقى دعما من نقص مستمر في المعروض، فإن البلاتين يتضرر من فائض في الإمدادات.
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