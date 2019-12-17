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النفط يتماسك قرب ذروة 3 أشهر

17
DECEMBER
2019
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استقرت أسعار النفط، الاثنين، قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر مدعومة بإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي بين الولايات المتحدة والصين.
 
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 10 سنتات بما يعادل 0.15 بالمئة إلى 65.32 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 60.03 دولار للبرميل.
 
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، الجمعة، اتفاق "المرحلة واحد"، الذي سيقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل ما قال مسؤولون أميركيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية وسلع أخرى.
 
وقال محللون من آي.إن.جي إيكونوميكس "لكن ما تحتاجه السوق الآن هو الوضوح حيال فحوى الاتفاق بالتحديد. كلما طال أمد انتظار التفاصيل، زادت احتمالات تشكيك المتعاملين في مدى جودة الاتفاق فعليا".
 
وحال اتفاق يوم الجمعة دون رسوم جمركية أميركية على بضائع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار دولار كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة، الأحد.
 
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.ام.سي ماركتس: "يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا".
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