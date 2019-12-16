أسهم اليابان تنخفض جراء جني أرباح بعد مكاسب اتفاق التجارة

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طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة مع بيع المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 بالمئة إلى 23952.35 نقطة وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 بالمئة.

وقال الممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الأحد أن ما يطلق عليه اتفاق ”المرحلة واحد“ قد ”استكمل كليا“ باستثناء بعض المراجعات اللازمة، مضيفا أنه سيضاعف صادرات الولايات المتحدة للصين تقريبا خلال العامين المقبلين.

تشتري الصين سلعا أمريكية مقابل إرجاء رسوم على سلع صينية كان مقررا أن تُفرض في الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول وخفض بعض الرسوم المفروضة حاليا لكن المسؤولين في بكين لم يوضحوا حجم هذه المشتريات.

ومن المنتظر أن يوقع المفاوضون على الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني في واشنطن.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 بالمئة إلى 1736.87 نقطة.