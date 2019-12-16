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احذر قبل الشراء.. 6 علامات تكشف هل تعرضت السيارة لحادث؟

16
DECEMBER
2019
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شددت مؤسسة "ديكرا" للفحوص الفنية قبل شراء سيارة مستعملة على ضرورة التأكد من عدم وقوع حادث لها، وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.
 
وأوضحت المؤسسة الألمانية أن المشكلة تكمن في صعوبة التعرف على تعرض السيارة إلى حادث ما، بالنسبة للأشخاص العاديين، وأنه لا يمكن التعرف على سيارة وقع لها حادث من الوهلة الأولى، فالأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة عن أعمال الإصلاح بالهيكل أو عيوب الطلاء لا يمكن التعرف عليها، إلا من خلال البحث والتدقيق.
 
وتتمثل علامات تعرض السيارة لحادث ما في سوء غلق الأبواب والأغطية، والتفاوت في التآكل، واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساو، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة.
 
وفي النهاية تنصح "ديكرا" بإسناد هذه المهمة لفني مختص، يمكنه التأكد من عدم تعرض السيارة لحادث، من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص، وقبل كل شيء بالخبرة المناسبة.
 
 كما يفضل إلقاء نظرة على دفتر خدمة وصيانة السيارة، وسؤال صاحبها عن "سبب البيع".
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