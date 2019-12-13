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وزير سعودي يكشف مشاريع بمليارات الدولارات في 2020

13
DECEMBER
2019
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قال وزير النقل السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، إن المملكة تعتزم إطلاق مشروعات نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في العام المقبل، قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
 
وأفاد صالح بن ناصر الجاسر في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن السعودية تملك بنية تحتية مبهرة في النقل واللوجيستيات استثمرت فيها نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في الأعوام العشرة الماضية فقط، مضيفا أن الخطة هي مواصلة الاستمرار مع زيادة مشاركة القطاع الخاص.
 
وذكر الوزير أن المشروعات الجديدة ستشمل توسعة مطار الرياض وخمسة مطارات محلية أخرى. كما تخطط الوزارة لمشروع سكك حديد يربط بين الدمام في المنطقة الشرقية ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر عبر العاصمة.
 
وذكر الجاسر أن الوزارة تجري محادثات مع شركة تملكها الحكومة الصينية بشأن هذا المشروع دون الإفصاح عن اسم الشركة.
 
وصرح بأن التمويل سيأتي من القطاع الخاص سواء عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص أو بين حكومات.
 
وحددت الرياض هدفا لتحقيق إيرادات حكومية غير نفطية بين 35 و40 مليار ريال (9.3 و10 مليارات دولار) من برنامجها للخصخصة بحلول 2020، وستأتي بعض الإيرادات من بيع أصول بينما ستكون البقية من شراكات بين القطاعين العام والخاص.
 
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الحقيقي 2.3 بالمئة في العام المقبل بدعم من القطاعات غير النفطية.
روسيا اليوم
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