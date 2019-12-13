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ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في مصر

13
DECEMBER
2019
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أغريكول في مصر مع نهاية تعاملات مساء أمس الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.
 
وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
 
بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
 
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الإسكندرية، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.
 
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة، وقناة السويس عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
 
وارتفع سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.19 جنيه.
روسيا اليوم
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