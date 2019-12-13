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النفط يصعد بسبب "تغريدة ترامب"

13
DECEMBER
2019
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ارتفعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الخميس، بفعل الآمال في أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن نزاعهما التجاري، الذي أثار بواعث قلق حيال الطلب العالمي على الخام.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.20 دولار للبرميل، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا لتغلق على 59.18 دولار للبرميل.
 
وقال ترامب في تغريدة إن الولايات المتحدة قريبة جدا من اتفاق كبير مع الصين وسط تقارير بأن واشنطن تدرس تأجيل أو ربما إلغاء رسوم جمركية من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 ديسمبر.
 
من جانبه، قال نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى ترادشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتيكت، جين مكجيليان: "من الصعب الخروج باستنتاج أكيد من أحدث التطورات. يبدو قريبا، لكننا ننتظر جميعا حدوث هذه الصفقة".
 
وفي وقت لاحق اليوم،  أوضح مصدر أحيط علما بالمحادثات بين البلدين أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجارة "مرحلة واحد" من حيث المبدأ مع الصين، مضيفا أن من المتوقع صدور بيان عن البيت الأبيض في وقت قريب.
 
ويجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في ملف التجارة، مساء الخميس، وقبيل الاجتماع، أبلغ الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أعضاء مجلس الشيوخ أنه قد تكون هناك إعلانات "وشيكة" بخصوص الرسوم الجمركية الأميركية، حسبما قال السناتور جون كورنين للصحفيين.
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