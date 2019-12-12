في أحدث مناقصة عالمية.. مصر تشتري قمحا من 4 دول

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قالت وكالة "رويترز"، إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اشترت 355 ألف طن من القمح الروسي والروماني والأوكراني والفرنسي، في أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

وأضافت الوكالة نقلا عن متعاملين، أن الهيئة اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني ومثلها من القمح الروماني و115 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الفرنسي.

وكانت وزارة التموين، قد أعلنت أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستطيع تخزين 4 ملايين طن من القمح في الموسم الحالي.

ووقعت مصر اتفاقا في يوليو مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، لبناء صومعتي قمح في بورسعيد، وقال حينها وزير التموين، علي المصيلحي، إنهما ستزيدان طاقة تخزين القمح المستورد بنحو 15 في المئة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب بمصر، إنها اشترت 465 ألف طن من القمح، في مناقصة دولية للشحن من 5 إلى 15 يناير.