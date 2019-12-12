الصين تقول إنها على اتصال وثيق بأمريكا بشأن التجارة

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بكين (رويترز) - قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن التجارة، لكنها أحجمت عن التعليق بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تفرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بنحو 160 مليار دولار مثل الأجهزة الخاصة بالألعاب الإلكترونية وشاشات الكمبيوتر ولعب الأطفال يوم الأحد.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكبار مستشاري التجارة يوم الخميس لبحث الرسوم المزمعة.