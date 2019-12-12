living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوبر تكشف عن تلقيها 6 آلاف بلاغ عن اعتداء جنسي أثناء رحلاتها في الولايات المتحدة

12
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت شركة "أوبر" إنها تلقّت حوالى 6 آلاف بلاغ عن حالات اعتداء جنسي في الولايات المتحدة خلال عامي 2017 و2018.
 
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الحالات في عام 2018، إلا أن نسبتها انخفضت بمقدار 16 في المئة مقابل عدد الرحلات في العام نفسه.
 
وقالت "أوبر" إنّها تلقت 3045 بلاغا عن حالات اعتداء جنسي في العام 2018 خلال 1.3 بليون رحلة، مقابل 2936 بلاغا في عام 2017 خلال حوالى بليون رحلة.
 
وشكّل الركاب الذين كانوا يجلسون إلى جانب السائق، نصف عدد الذين أبلغوا عن الاعتداءات الجنسية.
 
وقالت "أوبر" إنّ 99.9 في المئة من رحلاتها أنجزت من دون مشاكل.
 
ونشرت البيانات في تقرير قالت الشركة إنها نشرته لإظهار التزامها بـ"تحسين إجراءات السلامة في أوبر والمهنة بأكملها".
 
وقال توني ويست، المسؤول عن الشؤون القانونية في أوبر، إن "نشر تقرير يناقش قضايا السلامة بشكل طوعي ليس بالأمر السهل".
 
وأضاف: "معظم الشركات لا تتحدث عن قضايا العنف الجنسي لأنّ القيام بذلك يعني حدوث انتقادات وتصدّر عناوين الأخبار بطريقة سلبية. لكننا نشعر أن الوقت قد حان لتبني نهج جديد في معالجة هذه المشكلات".
 
ورحّبت رئيسة المركز القومي الأميركي لدعم ضحايا العنف الجنسي، كارين بيكر، بالتقرير قائلة إنه "يظهر أنّ تبادل المعلومات يشجع عملنا من أجل مستقبل أكثر أمانا".
 
وتعتبر سلامة الركاب، وتحديداً مشكلات الاعتداء الجنسي، أكبر التحديات التي تواجهها "أوبر" ومنافستها الأمريكية "ليفت"، وشركة "ديدي" الصينية.
 
وتواجه "أوبر" حاليا تحديات في الكثير من دول العالم، إذ خسرت رخصة عملها في لندن مؤخرا.
 
وأعلنت هيئة النقل في لندن الشهر الماضي أنّ "أوبر" لن تحصل على تصريح جديد للعمل في العاصمة البريطانية، قائلة إنّ الشركة أخفقت مراراً في مجال السلامة.
 
وقرّرت الشركة الاستئناف ضدّ القرار، ويمكن لها الاستمرار في العمل حتى البت في الأمر.
BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout