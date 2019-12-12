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أرامكو.. أول شركة بالتاريخ بقيمة سوقية تريليونا دولار

12
DECEMBER
2019
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باتت شركة "أرامكو" السعودية أول شركة بالتاريخ تبلغ قيمتها السوقية 2 تريليون دولار، حسب أرقام حديثة أظهرتها بيانات "رفينيتيف".
 
 
وحسب البيانات، فإن سعر سهم "أرامكو" قفز 10 بالمئة لليوم الثاني على التوالي، ليبلغ 38.7 ريال (10.32 دولار) في مزاد ما قبل فتح السوق.
 
وتشير هذه البيانات إلى أن "أرامكو" ستبلغ قيمة سوقية عند تريليوني دولار، حين يبدأ التداول على أسهمها الخميس.
 
وارتفعت أسهم عملاق النفط المملوك للدولة بالحد الأقصى المسموح به البالغ 10 بالمئة فوق سعر الطرح العام الأولي، في باكورة تداولاتها ببورصة الرياض الأربعاء.
 
وأغلقت التداولات عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار.
 
ودخلت "أرامكو" السوق بعدما أنهت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1.5 بالمئة من أسهمها بقيمة 25.6 مليار دولار.
 
وتعد "أرامكو" الشركة الأعلى سعرا في العالم، متجاوزة قيمة شركات النفط الخمس الكبرى، وهي "إكسون موبيل" و"توتال" و"رويال داتش شل" و"شيفرون" و"بريتش بتروليم" مجتمعة.
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