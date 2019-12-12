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استقرار الذهب وسط هدوء في نشاط السوق

12
DECEMBER
2019
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لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب، الأربعاء، وسط هدوء في نشاط السوق بشكل عام قبل بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة الاقتصادية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية على سلع صينية.
 
 
ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1463.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، فيما هبط المعدن الأصفر في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1467.40 دولار.
 
ويصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا بشأن اجتماعه المتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر في وقت لاحق.
 
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن المستثمرين يتطلعون للتعرف على نظرته المستقبلية للاقتصاد الذي تضرر بشكل أساسي جراء الحرب التجارية الأميركية الصينية.
 
وعلى الجانب التجاري، ما زال الحذر ينتاب المستثمرين في الوقت الذي يتعين فيه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية واردة من الصين بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من احتفالات عيد الميلاد.
 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس إن المفاوضين التجاريين من الجانبين يعتزمون تأجيل الرسوم المقرر فرضها الشهر الجاري.
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