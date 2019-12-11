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أسهم اليابان تغلق منخفضة مع ترقب قرار الرسوم الأمريكية

11
DECEMBER
2019
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طوكيو (رويترز) - أغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء مع اقتراب موعد فرض رسوم أمريكية على سلع استهلاكية صينية بقيمة 160 مليار دولار تقريبا قبل أسابيع من عيد الميلاد ما أدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة.
 
وهبط المؤشر نيكي 0.08 في المئة ليصل إلى 23391.86 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والصناعة التراجع.
 
ومن المقرر أن تُفرض الرسوم في 15 ديسمبر كانون الأول لكن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة والصين تعتزمان تأجيل فرض الرسوم مع استمرار محادثات التجارة.
 
لكن بعض المتعاملين يبدون حذرا نظرا لأن المحادثات بين الجانبين تشوبها الخلافات كما أن الجانبين يبعثان برسائل متباينة بشأن احتمالات التوصل لاتفاق لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ أكثر من عام.
 
وارتفع 98 سهما علي المؤشر نيكي في حين انخفض 120.
وكان في مقدمة الخاسرين بالنسبة المئوية شركة هيتاشي لصناعة المعدات الإلكترونية إذ تراجعت أسهمها بنسبة 2.53 بالمئة تلتها شركة تاكارا القابضة التي انخفضت أسهمها 2.48 بالمئة وإيساي لصناعة الأدوية التي هبطت أسهمها 2.35 بالمئة.
 
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34 في المئة مسجلا 1714.95 نقطة.
Reuters
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