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الدولار يرتفع بفضل آمال تأجيل رسوم جمركية

11
DECEMBER
2019
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لندن (رويترز) - ارتفع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ولقي بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على سلع صينية.
 
وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات في أسواق العملة الكرونة السويدية التي ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترليني الذي فقد 0.3 بالمئة بعد أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.
 
وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات و0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.1080 دولار بفضل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت أفاد أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين قالوا إنه يجري الإعداد لتأجيل الموعد المحدد لفرض رسوم.
 
وفي أحدث تعاملات، نزل الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3120 دولار بينما فقد 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 84.485 بنس.
 
ونزل اليورو 0.6 بالمئة مقابل الكرونة السويدية إلى 10.479 كرونة وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر للعملة السويدية.
 
ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 108.75 ين.
 
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6526 دولار أمريكي بفعل مبيعات لجني الأرباح طغت على بيانات قوية وتعهدات بتحفيز مالي.
Reuters
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