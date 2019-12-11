بدء تداول أسهم شركة أرامكو في البورصة السعودية

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بدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في البورصة السعودية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10 في المئة، لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم.

وقفز سهم شركة أرامكو السعودية، بالنسبة القصوى (10 في المئة) في الدقائق الأولى لبدء مزاد الافتتاح، عبر طلب 150 مليون سهم بالحد الأعلى.

ووفقا لهذا السعر، يصعد تقييم الشركة من 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار) إلى 7.04 تريليون ريال (1.88 تريليون دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة " الاقتصادية" السعودية.

ويتم اليوم تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة أرامكو السعودية لمدة 30 دقيقة إضافية، وبالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في تمام الساعة 9:30 صباحا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

وكانت "أرامكو" طرحت ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المئة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 4 ديسمبر. وخصصت الشركة 0.5 في المئة من أسهمها "مليار سهم" للأفراد، و1 في المئة "ملياري سهم" للمؤسسات.

وبلغت حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، منها 32 مليار ريال من الأفراد، و64 مليار ريال من المؤسسات، بما يجعله الأضخم في العالم.

وتم تحديد سعر السهم في الاكتتاب بـ32 ريالا "8.5 دولار"، مما يعني تقييم الشركة عند 6.4 تريليون ريال "1.71 تريليون دولار"، ويجعلها الأضخم في العالم بفارق مريح عن الشركتين التاليتين، أبل ومايكروسوفت، وتفوق قيمة أكبر 10 شركات نفط في العالم مجتمعة.

وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 465 في المئة، بعد جمعه 446 مليار ريال "نحو 119 مليار دولار".