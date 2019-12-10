وزارة الإقتصاد: الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن ١٧٣٩ لتسجيل الشكاوى

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يواصل مراقبو مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة القيام بجولات يومية لضبط المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، وقد جرى تسطير ١٣ محضر ضبط في الأمس بتاريخ ٩ كانون الأول ٢٠١٩ بسبب التلاعب بالأوزان أو عدم الالتزام بالسعر الرسمي لربطة الخبز، ومخالفات بالتسعيرة بالدولار.

كما تم اليوم في ١٠ كانون الاول تسطير مخالفة بحق فرن في منطقة برج البراجنة.

وكان المراقبون قد سطروا نهاية الاسبوع الماضي ٢٨ محضر ضبط بحق الافران المخالفة.

وفي هذا السياق، تُذكّر وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أي مخالفة على الخط الساخن ١٧٣٩ لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. وهيَ اذ تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو الافران الى الإلتزام بالنصوص القانونية المرعية الإجراء. ‎