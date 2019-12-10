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"الحرب التجارية" تهبط بالنفط

10
DECEMBER
2019
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انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق "أوبك" مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي، علي زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.
 
ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت غرينتش.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات أو 0.2%، إلى 58.92 دولار للبرميل.
 
ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب، الاثنين.
 
وقال بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة اليوم "حالة النشوة (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلاً والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري".
 
وأظهرت بيانات الأحد هبوط صادرات الصين في نوفمبر 1.1%، على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة واحد بالمئة.
 
ويقول محللون إن تحرك أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً حالياً، سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.
 
 لكن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" تهدد بإلحاق الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.
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