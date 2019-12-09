"أجنحة الشام للطيران" تسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى برلين في 14 ديسمبر

A + A -

أعلنت شركة "أجنحة الشام للطيران" إطلاق أولى رحلاتها إلى العاصمة الألمانية برلين، عبر مطار بيروت اعتبارا من السبت المقبل.

وقال مدير تطوير الأعمال في "أجنحة الشام للطيران" أسامة ساطع، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الشركة تعمل بمثابرة ومنذ تأسيسها على التوسع في شبكة محطاتها ووجهاتها لتلبية احتياجات وتطلعات مسافريها أينما كانوا وخصوصا السوريين المقيمين في دول أوروبا والذين يعانون من صعوبة السفر الجوي المباشر ووصولهم إلى وطنهم الأم نتيجة ظروف الحصار والحظر المفروض على سوريا".

وأضاف أن الإدارة التجارية في الشركة تمكنت مؤخرا من تذليل الصعوبات أمام مسافري هذه الوجهات الأوروبية، من خلال عقد اتفاقية تعاون مع شركة "أجنحة لبنان" بحيث يتم من خلال هذه الاتفاقية تأمين المسافر الراغب بالسفر من دمشق إلى برلين عبر مطار بيروت الدولي، ومن ثم إلى برلين ببطاقة واحدة.

وتابع: "وبالتالي فالمسافر ينتقل على متن أجنحة الشام من دمشق إلى بيروت (ترانزيت) ليسافر منها إلى برلين مباشرة"، وذلك بعدما كانت الطلبات السابقة للهبوط في مطارات ألمانيا ودول أوروبية أخرى، تقابل بالرفض، نظرا للحظر الجائر المفروض على سوريا وبعض مواقف الدول الأوربية تجاهها.

وأكد أن الشركة ستطلق رحلتين مبدئيا في كل أسبوع اعتبارا من 14 ديسمبر الجاري، على أن يتم إضافة رحلات أخرى لاحقا حسب الحاجة، تشمل مدينة دوسلدورف الألمانية.