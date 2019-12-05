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النفط يتراجع مع استعداد أوبك لبحث مزيد من التخفيضات بالإنتاج

5
DECEMBER
2019
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تراجعت أسعار النفط في تداولات هادئة قبيل محادثات "أوبك" التي تُعقد في فيينا في وقت لاحق الخميس، لتقلص بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة، بفعل احتمال اتفاق المنتجين على مزيد من خفض الإنتاج، وهبوط حاد في مخزونات الخام الأميركية.
 
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، وكان برنت قد صعد 3.6 في المئة الأربعاء.
 
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 58.21 دولار للبرميل. بينما كانت قد صعدت 4.2 في المئة الأربعاء.
 
وعادت الأسعار الآن تقريبا إلى مستوياتها قبل أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد وضع حد للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، المستمرة منذ 17 شهرا، والتي أثرت في النمو العالمي والطلب على النفط.
 
وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين، من بينهم روسيا، واحتمال الاتفاق على مزيد من خفض الإنتاج.
 
وارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد تراجع المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع، حسبما أفادت أرقام رسمية.
 
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل في استطلاع لرويترز.
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