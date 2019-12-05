"يوروبول" تنفذ عملية "ضخمة" لمكافحة تبييض الأموال

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أعلنت منظمة الشرطة الأوروبية "يوروبول" الأربعاء، توقيف أكثر من مئتي شخص في 31 بلدا، وذلك في إطار حملة لمكافحة تبييض الأموال.

وجاء في بيان للوكالة أن الحملة أفضت بين سبتمبر ونوفمبر إلى توقيف 228 شخصا، متورطين عن غير دراية في تبييض الأموال عن طريق المساعدة في نقل مبالغ مالية تم كسبها بطريقة غير مشروعة بين الحسابات أو البلدان.

وشاركت في الحملة أجهزة إنفاذ القانون في دول أوروبية وفي أستراليا والولايات المتحدة وأوكرانيا، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأكد البيان "مشاركة أكثر من 650 مصرفا و17 جمعية مصرفية ومؤسسات مالية، في الإبلاغ عن 7520 عملية احتيالية لتبييض الأموال جرت عن طريق أطراف أو أشخاص لا علم لهم بذلك، ما سمح بتجنّب خسارة إجمالية قدرها 12,9 مليون يورو (14,3 مليون دولار)".

وأوضحت "يوروبول" أن مجندي ناقلي أموال الكسب غير المشروع يستخدمون بشكل متزايد مواقع التعارف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لانتقاء ضحاياهم، وإقناعهم بفتح حسابات مصرفية تحت غطاء إرسال أو تلقي مبالغ مالية.

وقالت الوكالة إن "ناقلي أموال (الكسب غير المشروع) وإن تصرفوا عن غير دراية فهم يرتكبون جريمة، وأجهزة إنفاذ القانون تلاحق أولا اسم صاحب الحساب المصرفي، والتبعات القانونية لهذا الأمر قد تكون وخيمة".