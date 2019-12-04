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أسعار النفط تستقر بعد هبوط بسبب ترامب

4
DECEMBER
2019
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أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر، الثلاثاء، مع حصولها على دعم من توقعات بتخفيضات إنتاجية من أوبك ومنتجين متحالفين معها بعد أن هبطت لفترة وجيزة عقب تعليقات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن اتفاقا للتجارة مع الصين قد يتأجل.
 
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 10 سنتات لتبلغ عند التسوية 60.82 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا لتغلق عند 56.10 دولار للبرميل.
 
وقال ترامب إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يتأجل إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة في نوفمبر 2020 وهو ما ثبط الآمال في حل سريع لنزاع له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
 
وقال مصدران مطلعان إن منظمة أوبك وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" تدرس خطة لزيادة تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 1.2 مليون برميل يوميا بواقع 400 ألف برميل يوميا وتمديد الاتفاق حتى يونيو.
 
وأضاف المصدران أن السعودية تضغط لتنفيذ الخطة بهدف تقديم مفاجأة إيجابية للسوق قبل إدراج أرامكو السعودية.
 
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول بارز بوكالة الطاقة الدولية إن المنتجين في أوبك من غير المرجح أن يوافقوا على تغيير اتفاقهم الحالي لكبح الإنتاج حتى تصبح آفاق السوق أكثر وضوحا.
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