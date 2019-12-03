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بلومبيرغ عن أوبك: العصر الذهبي للنفط الصخري انتهى!

3
DECEMBER
2019
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نقلت وكالة انباء "بلومبيرغ" عن مصادر في أوبك، أن وزراء النفط في المنظمة يعتقدون أن "العصر الذهبي" للنفط الصخري في الولايات المتحدة قد انتهى.
 
وتعتقد منظمة الدول المصدرة للنفط أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتباطأ في العام 2020 مقارنة بالفترة السابقة.
 
وترى وكالة "بلومبيرغ" أن الخبراء في أسواق النفط يحتفظون بنفس التقييم، ويتوقع على وجه الخصوص محللو "Vitol Group" أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020 بمقدار 700 ألف برميل يوميا، مقارنة بزيادة تبلغ 1.1 مليون برميل ما بين نهايتي عامي 2018 – 2019.
 
وتعتقد "بلومبيرغ" في ذات الوقت، أنه فيما تعلن شركات النفط الصخري المستقلة في الولايات المتحدة عن تخفيضات في الإنفاق، فمن المرجح أن يواصل اللاعبون الرئيسيون زيادة إنتاجهم.
 
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن في 20 نوفمبر الماضي خلال كلمة له أمام  منتدى الاستثمار "روسيا تنادي"، أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة "وُضع على الرف"، مشددا على أن بلاده لن تلجأ إلى "الأساليب الهمجية" التي تستخدم في استخراج النفط الصخري.
Bloomberg
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