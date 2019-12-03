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ارتفاع إنتاج الذهب في روسيا

3
DECEMBER
2019
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ارتفع إنتاج الذهب في روسيا على مدار الـ9 أشهر الأولى من 2019، إلى 268.638 طن، إي بنسبة حوالي11%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 
وبحسب بيان اتحاد منتجي الذهب في روسيا، اليوم الإثنين، "وفقا للنتائج الأولية للفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، أنتجت الشركات الروسية 268.638 طن من الذهب الذي تم استخراجه والذي تم الحصول عليه نتيجة للإنتاج المرافق، بما في ذلك معالجة الخردة والنفايات، وهذا يزيد بنسبة 10.92% عن نفس الفترة من عام 2018.
 
ووفقا للاتحاد ارتفع إنتاج الذهب الصافي المستخرج في روسيا خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2019 بنسبة 9.6 %، ما يصل إلى 213.518 طن، في حين وصل الإنتاج المرتبط بالمعادن غير الحديدية إلى 12.99 طن، بزيادة قدرها 11.1%. وتم الحصول على 28.417 طن من الذهب بعد معالجة الخردة والنفايات، بزيادة 13.2%.
 
ويؤكد اتحاد منتجي الذهب أيضا على توقعاته المحدثة ، حيث سينمو إجمالي إنتاج الذهب في روسيا بنسبة 6.1%، ما يصل إلى 350 طنا بحلول عام 2020.
روسيا اليوم
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