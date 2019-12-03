living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحويلات العاملين في الخارج.. دعم للاقتصاد والتنمية المستدامة

3
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تؤثر تحويلات العاملين في الخارج، في اقتصادات بعض الدول، فبسببها يتحسن النقد الأجنبي، ويتقلص العجز في الحساب الجاري، كما تستقر أسعار الصرف.
 
 
وتمثل تحويلات العمالة إلى أسرهم في بلدانهم عنصرا هاما في دعم اقتصاد العديد من بلدان العالم، وقد تعادل أو تزيد عن 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول، كما تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.
 
وبلغت التحويلات المسجلة رسميا مستوى قياسيا قدره 529 مليار دولار العام الماضي 2018، وقد تصل إلى 550 مليار دولار في عام 2019، بحسب تقرير للبنك الدولي .
 
وباستثناء الصين، تفوقت التحويلات على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي، وتجاوزت ثلاثة أضعاف المساعدات الإنمائية، وستصبح أهم عنصر حين يتعلق الأمر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وبينما تأخذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتجاها هابطا، نجد أن التحويلات باتت أفضل دعم لاقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وسبيلا للحد من الفقر كونها توجه إلى الأسر مباشرة.
 
لكن الاستفادة من التحويلات قد تتبدد إثر ارتفاع رسوم التحويل عالميا، فمتوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار تقارب 14 دولارا، في حين ترتفع هذا التكلفة في المتوسط الحوالات البنكية إلى 22 دولار.
 
وعربيا، فتحويلات المغتربين لها أثر كبير في دعم النقد الأجنبي بحيث أصبحت من العوامل الرئيسية التي تبني عليها البنوك المركزية سياساتها النقدية.
 
ومن بين 16 دولة عربية تتلقى تحويلات من الخارج، تتربع مصر على رأسهم، تليها المغرب ثم لبنان فالأردن، حيث نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9 في المئة إلى 62 مليار دولار في 2018.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout