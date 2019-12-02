"قانون هونغ كونغ" ينسف مفاوضات التجارة بين الصين وأمريكا

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قال موقع "اكسيوس" الإخباري الإلكتروني إن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين "توقف الآن بسبب قانون هونغ كونغ" الذي وقعه الرئيس ترامب.

وأضاف الموقع في تقرير له، أمس الأحد، نقلا عن مصدر قريب من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوص مع الصين، أن الاتفاق تعثر أيضا بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني، شي جين بينغ، بالاستقرار.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس الماضي، أن القانون الذي وقعه ترامب، ويدعم المحتجين في هونغ كونغ، يعتبر تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين.

ووقع الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، قانونا يدعم المتظاهرين، ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ، رغم رفض الصين لهذه الخطوة.

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من 5 أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون، يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.