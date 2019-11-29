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بسبب العطلات.. هبوط أسعار النفط وسط تداول بطيء

29
NOVEMBER
2019
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تراجعت أسعار النفط، الجمعة، في معاملات هادئة بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية التي حدت من النشاط، بينما يترقب المستثمرون اجتماعا لمنظمة أوبك وحلفاءها الأسبوع القادم، قد يسفر عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لدعم السوق.
 
 
وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 28 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.59 دولار للبرميل.
 
ويتجه برنت لتحقيق مكسب طفيف يبلغ 0.3 بالمئة للأسبوع، في صعود أسبوعي هو الرابع على التوالي، بلغت مكاسب الخام فيه 3.1 بالمئة.
 
وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 57.97 دولار للبرميل.
 
وعلى مدار الأسبوع، يتجه غرب تكساس للصعود 0.4 بالمئة، مواصلا الزيادة للأسبوع الرابع على التوالي، بمكاسب 3.2 بالمئة، وفق ما نقلت "رويترز".
 
ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار التحالف المعروف باسم "أوبك +".
 
وكانت المجموعة اتفقت على خفض إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس لدعم الأسعار، ويتوقع المحللون تمديد الاتفاق في ظل استمرار ارتفاع الإنتاج الأميركي إلى مستويات قياسية.
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