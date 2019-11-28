تركيا الثانية عالميا بتصدير المعكرونة

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حلت تركيا في المرتبة الثانية عالميا بتصدير المعكرونة خلال العام الحالي، حيث صدرت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2019، مليون و70 ألف طن من المعكرونة إلى 150 بلدا.

وبحسب البيانات، فقد تجاوزت عائدات البلاد من صادرات المعكرونة 500 مليون دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، محققة نموا في الحجم بنسبة 8.63 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبحسب مسؤولي جمعية منتجي المعكرونة في تركيا، فإن البلاد تستهدف تصدير مليون و300 ألف طن من المعكرونة بحلول نهاية عام 2019.

وأوضحت الجمعية أن تخطى عتبة الـ500 مليون دولار، خطوة هامة بالنسبة لأصحاب هذا القطاع.