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بعد سنوات الخسائر الكارثية.. أورنج مصر تعلن موعد بدء الأرباح

28
NOVEMBER
2019
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قال الرئيس التنفيذي لـ"أورنج مصر" ياسر شاكر إن شركة الاتصالات العملاقة ستحقق أرباحا هذا العام، للمرة الأولى منذ سنوات، حيث تعمل لكي تتجاوز مساهمة خدمات البيانات 50 بالمئة من إيرادات 2020.
 
وتكبدت الشركة خسائر على مدى السنوات القليلة الماضية، وصلت إلى 665.76 مليون جنيه (41.3 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2018، فيما لم تعلن الشركة أي نتائج منذ شطب أسهمها من البورصة أواخر العام الماضي.
 
وأضاف شاكر خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة في القاهرة، الأربعاء: "لا أستطيع تحديد الأرباح المتوقعة لكن هي أرقام إيجابية للغاية".
 
و"أورنج مصر" مملوكة بالكامل تقريبا لمجموعة "أورنج" الفرنسية، بعد أن اشترت أسهم الملياردير المصري نجيب ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.
 
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة، ومتوسط سعر دقيقة اتصالات المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
 
وقال شاكر الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، إن "أورنج مصر" استثمرت نحو 4 مليارات جنيه (248 مليون دولار) هذا العام، أكثر من 90 بالمئة منها لتحسين الشبكة وتحديثها.
 
وأضاف: "حجم الاستثمار المستهدف للعام المقبل على غرار العام الحالي، لكن لم نحصل على موافقة الشركة الأم على خطة العام المقبل بعد".
 
وأضاف: "خدمات البيانات تسهم بنسبة 40 بالمئة من إيرادات الشركة هذا العام مقارنة مع 25-30 بالمئة العام الماضي. ونستهدف الوصول بها إلى أكثر من 50 بالمئة من الإيرادات في 2020".
 
وأوضح شاكر: "عدد المشتركين يدور حول 30 مليون عميل، أكثر من نصفهم يستخدم خدمات الجيل الرابع. نحو 74 بالمئة من شبكات الشركة تقدم خدمات الجيل الرابع".
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