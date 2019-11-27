سيلفر ليك تستثمر 500 مليون دولار في المجموعة المالكة لمانشستر سيتي

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باريس (رويترز) - قالت شركة سيلفر ليك الأمريكية للاستثمار المباشر و‬مجموعة سيتي لكرة القدم إن الشركة الأمريكية اتفقت على القيام باستثمار قيمته 500 مليون دولار في ‬مجموعة سيتي المالكة لنادي مانشستر سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لتؤكد بذلك تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز.

وستشتري سيلفر ليك أكثر قليلا من عشرة في المئة من المجموعة التي تسيطر عليها أبوظبي، وقالت الشركتان إن الاستثمار سيقيم مجموعة سيتي عند 4.8 مليار دولار.

وقال خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان ”سيلفر ليك شركة عالمية رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن سعداء...باستثماراتهم في مجموعة سيتي لكرة القدم وفرص تحقيق مزيد من النمو الذي تجلبه الشراكة معهم“.