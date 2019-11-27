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موسكو وبطرسبورغ تقتربان من بعضهما أكثر بفضل "M-11"

27
NOVEMBER
2019
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باتت المسافة بين العاصمة موسكو، ومدينة بطرسبورغ العاصمة الثقافية لروسيا أقصر، وذلك بعد إنجاز طريق سريع جديد للسيارات والشاحنات بين المدينتين.
 
واختبر الصحفيون الطريق الجديد M-11 اليوم، حيث صار بفضله من الممكن قطع المسافة بين موسكو وبطرسبورغ في أقل من نصف المدة التي كان يستغرقها الطريق القديم.
 
ووفقا لوسائل إعلام روسية صار من الممكن السفر بين المدينتين في خمس ساعات ونصف بدلا من عشر ساعات، لانعدام وجود إشارات المرور، وتجاوزه المدن والبلدات.
 
وأعلنت الوكالة الفدرالية للطرق الروسية إن الطريق الجديد M-11 بين موسكو وسان بطرسبورغ سيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال أيام.
 
وM-11 هو طريق بديل مدفوع الأجر، ويمر عبر مقاطعات موسكو ولينينغراد وتفير ونوفغورود، ويبلغ طوله نحو 700 كم، وتبلغ السرعة القصوى المسموحة 110 كيلومترات في الساعة، لكنه من المخطط رفعها في الربيع القادم. 
 
وذكرت وسائل الإعلام أن رسم عبور الطريق الجديد سيبلغ 2000 روبل (نحو 31 دولارا). 
روسيا اليوم
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