مخاوف الاتفاق التجاري تؤثر على الدولار

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تخلى الدولار الأميركي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق مع تبدد جزء من التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقفزت العملة الأميركية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مقابل الين، الذي يعتبر عملة ملاذ آمن في التعاملات الآسيوية.

وناقش نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين، واتفقوا على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية. وفقا لرويترز.

وفي وقت سابق، الاثنين، ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن البلدين اقتربا جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد.

وفي أحدث التعاملات، استقر الدولار عند 108.96 ين، بعد أن ارتفع إلى 109.205 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثاني عشر من نوفمبر.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.1016 دولار، بالقرب من أقل مستوى في 11 يوما، عند 1.1004 دولار الذي سجله الاثنين.

وارتفع اليوان الصيني، وهو العملة الأكثر تأثرا بمحادثات التجارية الأميركية الصينية، لأعلى مستوى في أسبوع عند 7.0181 مقابل الدولار ، لكنه سجل في أحدث تعاملات 7.0335.