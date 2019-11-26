مفاوضات الصين وأميركا في "محادثة هاتفية"

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أفادت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، تحدثوا هاتفيا لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين.

واتفق الجانبان علي استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

كما بحث الجانبان القضايا الأساسية محل القلق، وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة.

وانضم للمحادثة الهاتفية وزير التجارة الصيني تشونغ شان، ومحافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ، ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جيتشه.