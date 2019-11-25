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تراجع كبير في صادرات الطاقة الجزائرية

25
NOVEMBER
2019
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أظهرت بيانات جمركية، تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.
 
 
ووصلت صادرات الجزائر من النفط والغاز إلى 25.28 مليار دولار، في الشهور التسعة الأولى من 2019، مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 في المئة من إيراداتها من العملة الأجنبية، لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها.
 
وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل، حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.
 
وأقر المجلس الشعبي الوطني "مجلس النواب"، قانونا جديدا يهدف لجعل القطاع أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر ساريا على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.
 
كذلك عينت الجزائر هذا الشهر شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك"، وهو عاشر رئيس للشركة على مدى 19 عاما.
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