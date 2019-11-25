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مصر.. اتفاقات بنحو مليار دولار في مجال الطاقة

25
NOVEMBER
2019
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أعلنت مصر أنها وقعت عددا من اتفاقات الطاقة خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية، السبت، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.
 
وبموجب الاتفاق، الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستقوم نوبل إنرجي أيضا بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.
 
وقدم مجلس الوزراء تفاصيل الخطط في اليوم الأخير لمنتدى أفريقيا للاستثمار، وهو أحد أوائل الأحداث الكبرى التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرقي القاهرة.
 
والعاصمة الإدارية أحد عدد من المشاريع العملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وستضم الوزارات ومنطقة الأعمال والحي الدبلوماسي والأحياء السكنية ومتنزها كبيرا.
 
وتسعى مصر لأن تكون مركزا للطاقة ولأن تلعب دورا رائدا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
 
ومن بين الاتفاقات الأخرى التي أعلنت، السبت، قالت شركة ليكيلا ومقرها أمستردام إنها ستبدأ أعمال البناء في محطة غرب بكر لتوليد الطاقة من الرياح والتي ستبلغ طاقتها 250 ميغاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.
 
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، كريس أنتونوبولوس، إن شركة سيمنز جيمسا ستقوم ببناء المحطة بمنطقة خليج السويس مما يتيح 550 وظيفة متوقعة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
 
ووقعت مصر أيضا اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 201 مليون دولار لتحسين شبكة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار.
 
ووقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اتفاقات أخرى مع شركة ثروة كابيتال القابضة وبنك مصر المملوك للدولة لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه (31.13 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.
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