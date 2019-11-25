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أميركا تتحدث عن اتفاق تجارة "أولي" مع الصين هذا العام

25
NOVEMBER
2019
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قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام، لكنه حذر من أن واشنطن لن تغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ.
 
وذكر أوبراين للصحفيين خلال مؤتمر أمني في هاليفاكس، السبت: "نأمل أن ننتهي من اتفاق (مرحلة واحد) بنهاية العام".
 
وأضاف: "في الوقت ذاته، لن نغض الطرف عما يحدث في هونغ كونغ وعما يحدث في بحر الصين الجنوبي ومناطق أخرى في العالم يثير نشاط الصين فيها قلقنا"، وفق ما نقلت "رويترز".
 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن سحق المحتجين في هونغ كونغ سيكون له "أثر سلبي هائل" على جهود التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب التجارة المستعرة منذ 16 شهرا.
 
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين صرّح في أكتوبر، أن المفاوضين التجاريين من البلدين يعكفون على الانتهاء من نص اتفاق تجارة مبدئي ليوقعه الرئيسان الأميركي والصيني في نوفمبر.
 
لكن خبراء تجاريين ومصادر قريبة من البيت الأبيض قالت الأسبوع الماضي، إن الانتهاء من الاتفاق قد يتأخر للعام المقبل مع ضغط بكين لإلغاء مزيد من الرسوم الجمركية المفروضة، وتقديم واشنطن مطالب أكثر في المقابل.
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