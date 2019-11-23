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بيان لحاكم مصرف لبنان حول "بنك عودة"

23
NOVEMBER
2019
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صدر بيان عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال فيه “يتعرض بنك عودة وإدارته منذ فترة الى حملات ممنهجة. يهم مصرف لبنان أن يؤكد أن بنك عودة مصرف يتمتع بإدارة رشيدة كما بالملاءة المطلوبة من مصرف لبنان وان عملياته المصرفية هي سليمة وقانونية ويحتوي على سيولة مرتفعة، وأن بنك عودة منتشر في لبنان والخارج ومعروف بحسن تعاطيه مع زبائنه داخلياً كما في الخارج. لذا يستنكر وينفي مصرف لبنان كل هذه الحملات التي يتعرض لها بنك عودة”.


وكان بنك عوده أصدر بياناً جاء فيه “دأبت بعض الجهات المغرضة في الفترة الاخيرة على اطلاق اكاذيب وافتراءات غير صحيحة اطلاقا تتعلق بعمل بنك عودة ورئيس مجلس ادارته السيد سمير حنا”.


وأضاف البيان “يهم بنك عوده ومجلس ادارته ان ينفيا كل تلك الاكاذيب التي تم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشكل متعمد وممنهج مع التأكيد على التزام البنك التام بالقواعد القانونية المصرفية كما بقواعد الحوكمة السليمة، وان اعماله تخضع بشكل دائم لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وكل كلام مخالف هو فقط محض اختلاق لغايات مشبوهة يقصد بها الاضرار بالاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن”.

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