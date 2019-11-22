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أسهم اليابان ترتفع بفضل آمال في هدنة للنزاع التجاري بين أمريكا والصين

22
NOVEMBER
2019
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طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة في الوقت الذي زاد فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة بفضل تفاؤل حذر إزاء احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري.
 
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.32 بالمئة إلى 23112.88 نقطة في الوقت الذي حققت فيه شركات التصدير بقطاعي تكنولوجيا المعلومات ومعدات التصنيع مكاسب.
 
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الجمعة إن بلاده ترغب في التوصل لاتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة وتسعى لتجنب حرب تجارية، لكنها لا تخشى الرد حين تقتضي الضرورة.
 
وأدلى شي بتلك التصريحات في منتدى الاقتصاد الجديد الذي تنظمه بلومبرج إل.بي في بكين وفقا لتقرير من ممثل وسائل إعلام.
 
وفي الأسبوع، نزل المؤشر نيكي 0.82 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من أكتوبر تشرين الأول مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأجل الطويل.
 
وتقدم 143 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 76 يوم الجمعة.
 
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة ليغلق عند 1691.34 نقطة، لكنه انخفض 0.31 بالمئة هذا الأسبوع.
 
وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية لبورصة طوكيو للأوراق المالية 0.94 مليار ين مقارنة مع متوسط قدره 1.27 مليار في الثلاثين يوما الفائتة.
Reuters
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