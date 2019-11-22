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بتروناس الماليزية تقول إنها لن تشارك في الطرح الأولي لأرامكو السعودية

22
NOVEMBER
2019
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كوالالمبور (رويترز) - قالت شركة الطاقة الحكومية الماليزية بتروناس لرويترز يوم الجمعة إنها لن تشارك في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية، المتوقع أن يكون أكبر بيع أسهم في العالم.
 
وتخطط أرامكو لبيع 1.5 بالمئة من الشركة في الطرح، وتتطلع لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار ومنح الشركة قيمة سوقية محتملة تتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.
 
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت بتروناس إن أرامكو أجرت اتصالات معها للمشاركة في إدراج الشركة السعودية العملاقة.
 
وقالت بتروناس في بيان عبر البريد الإلكتروني ”ترغب بتروناس في تأكيد أنها بعد الدراسة الواجبة، قررت الشركة عدم المشاركة في تنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية“.
 
ولدى بتروناس وأرامكو مشروع مشترك لمجمع للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 27 مليار دولار في جنوب ماليزيا من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري هذا العام.
 
وأطلقت أرامكو عملية البيع في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بعد مسلسل بدايات كاذبة. والصفقة مهمة لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمع مليارات الدولارات للاستثمار في صناعات غير نفطية، وخلف وظائف وتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بعيدا عن الاعتماد على الخام.
 
وحتى الآن، لم تعلن أي شركة أو صندوق حكومي كبير عن المشاركة في طرح أرامكو.
 
وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية يوم الخميس إن الطرح العام الأولي لأرامكو استقطب طلبات اكتتاب بنحو 73 مليار ريال (19.47 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى الآن.
 
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