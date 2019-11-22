living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس الصيني: لا نريد حربا تجارية ولسنا خائفين

22
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال الرئيس الصيني، تشي جينبينغ، الجمعة، إن بكين ترغب في العمل من أجل إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تخشى "المقاومة".
 
 
وأبلغ تشي وفد من رجال الأعمال الأميركيين يزورون الصين حاليا أن بكين تتبنى "موقفًا إيجابيًا" من المحادثات التجارية، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
 
ويأتي تصريح الرئيس تشي في إطار تعزيز النبرة المتفائلة التي اتخذت في الأيام الأخيرة.
 
وكرر موقف الصين بأن الاتفاق يتطلب "الاحترام المتبادل والمساواة".
 
واستدرك قائلا أمام الوفد الأميركي، الذي استقبله في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، إن بلاده ليست خائفة، لكنها لا تريد حربا تجارية.
 
وتصاعدت التوترات التجارية بين بكين وواشنطن العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب، تعريفات عقابية على صادرات صينية قيمتها مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.
 
وباتت هذه التوترات تعرف بـ"الحرب التجارية".
 
وسعى ترامب من وراء فرض التعريفات الجديدة إلى تكثيف الضغوط من أجل تغييرات في سياسات التجارة والاستثمار الصينية.
 
ولم تفلح المفاوضات بين الجانبين في الوصول إلى اتفاق مؤقت ينهي هذه الحرب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout