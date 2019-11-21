living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيكي يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع في ظل إشارات متباينة من أمريكا والصين

21
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طوكيو (رويترز) - تراجعت الأسهم اليابانية يوم الخميس بفعل مخاوف حيال إرجاء اتفاق ”المرحلة واحد“ التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار إمكانية إبرام الاتفاق.
 
ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.5 بالمئة إلى 23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول نوفمبر تشرين الثاني، بعد جلسة متقلبة.
 
ويقول محللون إن عمليات بيع لجني الأرباح بدأت بعد أن تراجع المؤشر القياسي دون المستوى النفسي البالغ 23 ألف نقطة والمتوسط المتحرك المهم في 25 يوما، الذي بلغ في أحدث تعاملات 23016 نقطة.
 
وفي المعاملات المبكرة، نزل المؤشر 1.8 بالمئة إلى 22726.72 نقطة وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بفعل مخاوف من أن اتفاقا تجاريا مبدئيا بين واشنطن وبكين ربما لا يتم هذا العام.
 
وتعززت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعين يستهدفان دعم المحتجين في هونج كونج وإرسال تحذير إلى الصين بشأن حقوق الإنسان.
 
وذكرت بلومبرج نيوز يوم الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه قال إنه ”متفائل بحذر“ حيال اتفاق المرحلة واحد. وذكر التقرير أن ليو أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة ألقاها في عشاء في بكين يوم الأربعاء، وذلك نقلا عن أشخاص حضروا الفعالية قبيل منتدى تنظمه بلومبرج إل.بي.
 
وسجلت الأسهم التي حققت مكاسب في الآونة الأخيرة، وعلى الأخص أشباه الموصلات، تراجعا. ونزل سهم طوكيو إلكترون 3.4 بالمئة وهبط سهم أدفانتست كورب 3.9 بالمئة وهوى سهم سكرين هولدنجز 4.4 بالمئة.
 
وانخفضت أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل 1.6 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن شركة التكنولوجيا العملاقة تجري محادثات بشأن الحصول على قرض بنحو 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) من بنوك يابانية بقيادة مجموعة ميزوهو المالية. وأغلقت أسهم ميزوهو مستقرة.
 
وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة عند 1689.38 نقطة.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout